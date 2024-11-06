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ترامب يصف إيلون ماسك بـ"النجم الجديد"

11:42 ص الأربعاء 06 نوفمبر 2024

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القاهرة- مصراوي
وصف دونالد ترامب المرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة، إيلون ماسك بـ "النجم الجديد" للحزب الجمهوري.

وخلال كلمته التي ألقاها من مقر حملته الانتخابية بولاية فلوريدا، واصفا إياه بـ "الرجل الرائع"، وذلك قبل أن يروي قصة طويلة عن كيف ترك الملياردير ينتظر مدة 40 دقيقة بينما كان يشاهد مقطع فيديو لصاروخ سبيس إكس.

وأشار ترامب إلى أنه سيحقق فوزا في الولايات المتأرجحة، قائلا "نرسم مسارنا نحو النصر، لدينا الآن ما أفخر به. كان التصويت رائعا وكان هناك شعورا رائعا بالحب مع هذا الشعب الرائع الذي يقف بجانبي".

وشهدت انتخابات الرئاسة الحالية صراعًا محمومًا وحالة من الاستقطاب غير المسبوق بين المرشحة عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، بفعل التقارب في الأرقام بين كليهما.

يذكر أن دونالد ترامب كان رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية في الفترة بين عامي 2016 وحتى 2020، وخسر ولايته الثانية أمام الرئيس جو بايدن الذي حكم أمريكا على مدار الأعوام الأربعة الأخيرة.

ترامب إيلون ماسك الولايات المتحدة
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