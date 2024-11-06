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رئيس مجلس النواب الأمريكي: رئيسنا المنتخب هو ترامب

10:51 ص الأربعاء 06 نوفمبر 2024

مايك جونسون

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القاهرة- مصراوي

أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، فوز مرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، بالانتخابات الأمريكية 2024.

وقال مايك جونسون: رئيسنا المنتخب الآن هو دونالد ترامب"، مضيفًا أن الجمهوريين في المجلس على أهبة الاستعداد للتصرف فورا وفقا لأجندة ترامب "أمريكا أولا".

وكتب مايك جونسون على موقع "إكس": "لقد عاد الأمل والصباح إلى أمريكا مرة أخرى!، لقد أصبح دونالد ترامب الآن رئيسنا المنتخب، الذي اختاره الشعب الأمريكي لمثل هذا الوقت. لقد استخدم مواطنو بلادنا العظيمة أصواتهم لرفض أربع سنوات أخرى من الحدود المفتوحة التي فرضتها هاريس، وارتفاع معدلات الجريمة، وزيادة التكاليف".

وشهدت انتخابات الرئاسة الحالية صراعًا محمومًا وحالة من الاستقطاب غير المسبوق بين المرشحة عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، بفعل التقارب في الأرقام بين كليهما.

يذكر أن دونالد ترامب كان رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية في الفترة بين عامي 2016 وحتى 2020، وخسر ولايته الثانية أمام الرئيس جو بايدن الذي حكم أمريكا على مدار الأعوام الأربعة الأخيرة.

مايك جونسون رئيس مجلس النواب الأمريكي ترامب
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