رئيس مجلس النواب الأمريكي: رئيسنا المنتخب هو ترامب

أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، فوز مرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، بالانتخابات الأمريكية 2024.

وقال مايك جونسون: رئيسنا المنتخب الآن هو دونالد ترامب"، مضيفًا أن الجمهوريين في المجلس على أهبة الاستعداد للتصرف فورا وفقا لأجندة ترامب "أمريكا أولا".

وكتب مايك جونسون على موقع "إكس": "لقد عاد الأمل والصباح إلى أمريكا مرة أخرى!، لقد أصبح دونالد ترامب الآن رئيسنا المنتخب، الذي اختاره الشعب الأمريكي لمثل هذا الوقت. لقد استخدم مواطنو بلادنا العظيمة أصواتهم لرفض أربع سنوات أخرى من الحدود المفتوحة التي فرضتها هاريس، وارتفاع معدلات الجريمة، وزيادة التكاليف".

There is hope and morning in America again! Donald Trump is now our President-elect, chosen by the American people for such a time as this. The citizens of our great country used their voices to decisively reject four more years of Harris’ open borders, high crime, increased cost…