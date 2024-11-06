مع الاحتفاظ بالمصرية.. الداخلية تأذن لـ 63 مواطنًا التجنس بجنسية أجنبية

كتب- أحمد أبو النجا:

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على منح الإذن لـ 63 شخصًا للحصول على الجنسيات الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك بموجب قرارات متتالية تم إصدارها مؤخرًا.

في القرار الأول، رقم 1999 لسنة 2024، قرر الوزير السماح لـ 21 مواطنًا بالحصول على الجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية. وأشار القرار إلى أسماء هؤلاء المواطنين، بدءًا من حمزة عاطف السيد أحمد إسماعيل وصولًا إلى يوسف أشرف محمد بيومي حسن.

أما في القرار الثاني، رقم 2000 لسنة 2024، فقد منح الوزير الإذن أيضًا لـ 21 شخصًا آخرين بالحصول على الجنسيات الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، حيث شمل القرار المواطنين بدءًا من كريم إبراهيم أحمد محمد فراج وحتى إبراهيم محمد عبد الرحمن محرم.

وفي القرار الثالث، رقم 2001 لسنة 2024، وافق الوزير على منح الإذن لـ 21 مواطنًا آخر بالحصول على جنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، حيث تبدأ الأسماء من علي أحمد فرحات إبراهيم وتنتهي بـ أحمد ممدوح محمد مسعود.

وتمت هذه القرارات بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وكذلك استنادًا إلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الذي يخول اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المتعلقة بمنح الجنسيات الأجنبية وفقًا للقانون.

وتؤكد هذه القرارات التزام وزارة الداخلية بموجب القانون بمنح المواطنين حق الحصول على جنسيات أجنبية مع الحفاظ على الجنسية المصرية، في إطار قوانين وإجراءات معترف بها.