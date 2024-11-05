بلينكن يبحث مع رئيس الوزراء العراقي جهود وقف الحرب في غزة

(وكالات)

ٌقالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن بحث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الجهود الجارية لإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة.

كما بحث بلينكن، خلال الاتصال الهاتفي مع رئيس وزراء العراقي الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل للحرب الدائرة في لبنان.



وذكر بيان الخارجية، أن بلينكن شدد على ضرورة أن يسيطر العراق على الجماعات المسلحة التي تشن هجمات من أراضيه، مشددًا على أهمية عدم جر العراق إلى صراع إقليمي

ودعا بلينكن، بحسب البيان الحكومة العراقية إلى حماية الموظفين الأمريكيين من الهجمات التي تشن من العراق.