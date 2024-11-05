قانون فلوريدا.. هل سيصوت ترامب في الانتخابات بعد إدانته بقضايا جنائية؟

القاهرة- مصراوي

بينما تجعل فلوريدا عمومًا من الصعب على الأشخاص في الولاية الذين لديهم إدانات جنائية استعادة حقوقهم في التصويت، لن يواجه الرئيس السابق دونالد ترامب أي مشكلة في الإدلاء بصوته اليوم.

أدين ترامب في مانهاتن في وقت سابق من هذا العام بـ 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات الأعمال المرتبطة بصمت المدفوعات المالية قبل انتخابات عام 2016 لنجمة الأفلام الكبار ستورمي دانيلز. ومن المقرر أن يُحكم على ترامب، أول رئيس أمريكي سابق يُدان بارتكاب جناية، في 26 نوفمبر.

ويمثل الرئيس السابق دونالد ترامب مع فريقه القانوني قبل بدء اختيار هيئة المحلفين في محكمة مانهاتن الجنائية في 15 أبريل.

بموجب قانون فلوريدا، إذا كان لدى الناخب إدانة خارج الولاية، فإن فلوريدا ستذعن لقوانين تلك الولاية لكيفية استعادة المجرم لحقوقه في التصويت.

بالنسبة لترامب، هذا يعني أنه سيستفيد من قانون نيويورك لعام 2021، الذي يسمح للأشخاص المدانين بجناية بالتصويت طالما أنهم لا يقضون فترة سجن وقت الانتخابات.

بالنسبة لسكان فلوريدا الآخرين الذين لديهم إدانات جنائية، فإن القواعد ليست بهذه البساطة.

تم تدمير مبادرة اقتراع ناجحة لعام 2018 تعيد حقوق التصويت لأولئك الذين أكملوا شروط عقوبتهم من قبل المشرعين الجمهوريين في الولاية. لقد أصدروا قانونًا يتطلب دفع جميع الغرامات والرسوم المرتبطة بالإدانة - وهي عملية يمكن أن تكون مرهقة، حيث لا يوجد نظام مركزي لتتبع هذه الرسوم المستحقة.