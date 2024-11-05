شهيدان في قصف الاحتلال قرية الشهداء جنوبي جنين بالضفة

وكالات

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن فلسطينييْن استشهدا جراء قصف شنته قوات الاحتلال على قرية الشهداء جنوبي جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وفي وقت سابق، قصفت طائرة مسيرة بأكثر من صاروخ في منطقة "الرفيد" في بلدة طمون، لكن دون تسجيل إصابات.

وتزامن اقتحام قوات الاحتلال لبلدة طمون مع اقتحام مماثل لمخيم الفارعة جنوب طوباس، إذ قالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم بالعديد من الدوريات العسكرية برفقة جرافة مجنزرة D9، بعد خروجها من حاجز الحمرا العسكري.

وتمركزت آليات الاحتلال على الشارع الرئيس المؤدي إلى المخيم من الجهة الجنوبية لأكثر من ساعة قبل اقتحامه، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع المسيرة، فيما الحقت الجرافة أضرارا في الشارع الرئيس.

وكشفت مصادر محلية، عن تعمد قيام قوات الاحتلال بتدمير البنية التحتية في المخيم، بما في ذلك تجريف خطوط المياه، سيما في سوق المخيم وشارع المدارس.

كما قامت قوات الاحتلال بمداهمة العديد من منازل المواطنين داخل المخيم، وأطلقت الرصاص داخل الأزقة.