إعلان

الجيش الإسرائيلي: اغتيال أحمد الدلو القيادي في حركة الجهاد بقطاع غزة

07:45 ص الإثنين 04 نوفمبر 2024

الجيش الاسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اغتيال أحمد الدلو القيادي في حركة الجهاد في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قيل.

كانت مدينة غزة، قد شهدت في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، تصعيدًا خطيرًا إثر قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف جنوب المدينة، بحسب سكاي نيوز.

وأسفر القصف الإسرائيلي على منزل في حي التفاح شرقي غزة عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، إذ لا تزال فرق الإسعاف تحاول إنقاذ مفقودين تحت الأنقاض.

وقالت مصادر محلية، إنه تم سماع دوي انفجارات متتالية شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، بينما استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مدينة رفح جنوبا، ما أسفر عن استشهاد واصابة عدد من المواطنين.

الجيش الإسرائيلي اغتيال أحمد الدلو اغتيال أحمد الدلو القيادي في حركة الجهاد حركة الجهاد بقطاع غزة قطاع غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الاحتلال يزعم القضاء على قيادي ميداني في حزب الله جنوبي لبنان

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

تطبق من الشهر الجاري.. الحكومة تقرر زيادة أسعار بيع غاز المنزل