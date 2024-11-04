الجيش الإسرائيلي: اغتيال أحمد الدلو القيادي في حركة الجهاد بقطاع غزة

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اغتيال أحمد الدلو القيادي في حركة الجهاد في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قيل.

كانت مدينة غزة، قد شهدت في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، تصعيدًا خطيرًا إثر قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف جنوب المدينة، بحسب سكاي نيوز.

وأسفر القصف الإسرائيلي على منزل في حي التفاح شرقي غزة عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، إذ لا تزال فرق الإسعاف تحاول إنقاذ مفقودين تحت الأنقاض.

وقالت مصادر محلية، إنه تم سماع دوي انفجارات متتالية شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، بينما استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مدينة رفح جنوبا، ما أسفر عن استشهاد واصابة عدد من المواطنين.