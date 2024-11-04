مصرع 7 أشخاص وإصابة 19 آخرين في حادث مروع بالجزائر

وكالات

لقي 7 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 19 آخرون بجروح مختلفة، في حادث اصطدام بين سيارتين تبعه اندلاع حريق بولاية عين قزام جنوب الجزائر، بحسب روسيا اليوم.

قالت مصالح الحماية المدنية الجزائرية، إن وحداتها تدخلت مساء يوم الأحد على الساعة 19:14، بعد الحادث الذي وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 01 اتجاه تمنراست بلدية و دائرة عين قزام.

وأضافت أن الجرحى تم اسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي، فيما تم تحويل الوفيات متفحمين إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة.