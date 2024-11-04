مصرع 7 أشخاص وإصابة 19 آخرين في حادث مروع بالجزائر
02:26 ص الإثنين 04 نوفمبر 2024
وكالات
لقي 7 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 19 آخرون بجروح مختلفة، في حادث اصطدام بين سيارتين تبعه اندلاع حريق بولاية عين قزام جنوب الجزائر، بحسب روسيا اليوم.
قالت مصالح الحماية المدنية الجزائرية، إن وحداتها تدخلت مساء يوم الأحد على الساعة 19:14، بعد الحادث الذي وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 01 اتجاه تمنراست بلدية و دائرة عين قزام.
وأضافت أن الجرحى تم اسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي، فيما تم تحويل الوفيات متفحمين إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة.
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى:هاريس: سأفعل ما بوسعي لإنهاء الحرب في غزة وإعادة الأسرى