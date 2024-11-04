اعتقال طالبة إيرانية خلعت ملابسها احتجاجاً على مضايقات من الحرس الثوري

وكالات

اعتقلت السلطات في طهران طالبة إيرانية بعد أن خلعت ملابسها احتجاجاً على مضايقات من عناصر الحرس الثوري، وفقاً لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وذكرت الوكالة أن الطالبة، التي كانت ترتدي ما وصفته بـ"ملابس غير مناسبة" داخل الصف، خلعت ملابسها بعد تحذير من عناصر الأمن.

وأفادت جماعات ناشطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الطالبة، التي تدرس في جامعة آزاد بطهران ولم يُكشف عن هويتها، تعرضت لمضايقات من قبل عناصر من قوة الباسيج.

واحتجاجاً على ذلك، ظهرت الطالبة في مقطع فيديو وهي تخلع ملابسها وتسير في الشارع بملابسها الداخلية، حيث تم تداول الفيديو عبر موقع "أمير كبير" للطلاب الإيرانيين، إضافة إلى مواقع فارسية حقوقية مثل "دادبان"، و"هنغاو" وموقع "إيران واير".

ويبدو أن الفيديو تم تصويره من أحد المباني المجاورة، حيث أظهرت لقطات رجالاً يرتدون ملابس مدنية وهم يدفعون الشابة إلى داخل سيارة. وأكد "أمير كبير" أن الطالبة تعرضت للضرب أثناء اعتقالها.

وطالبت منظمة العفو الدولية - فرع إيران "أمنستي إيران" - عبر موقع "إكس" السلطات بالإفراج عن الطالبة فوراً وبدون شروط، داعية إلى فتح تحقيق مستقل في مزاعم التعرض للضرب والعنف الجنسي أثناء اعتقالها.

وكانت إيران قد شهدت موجة احتجاجات واسعة بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في سبتمبر 2022، إثر توقيفها بسبب عدم التزامها بقواعد اللباس، ما أدى إلى سقوط مئات القتلى واعتقال آلاف الأشخاص، ووصفت السلطات تلك الاحتجاجات بأنها "أعمال شغب" بتحريض من الدول الغربية.