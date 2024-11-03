بعد تجردها من ملابسها.. مصير مجهول يحيط بفتاة إيرانية عقب واقعة في الحرم الجامعي

(مصراوي)

في مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر أفراد الأمن في أحد فروع جامعة "آزاد الإسلامية" وهم يوقفون امرأة مجهولة الهوية بعدما قامت بخلع ملابسها في الحرم الجامعي، في مشهد تم تداوله بشكل واسع.

وعلق المتحدث باسم جامعة آزاد، أمير محجوب، عبر حسابه على منصة "إكس" أن المرأة كانت في حالة نفسية حرجة وتواجه اضطرابات عقلية شديدة.

لكن بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أشاروا إلى أن تصرفها كان مقصودًا كنوع من الاحتجاج على السياسات المتشددة بشأن لباس النساء، حيث نشرت مجموعة طلابية عبر تطبيق "تيليجرام" تفاصيل الحادثة، موضحة أن الطالبة خلعت ملابسها بعد تعرضها لمضايقات بسبب عدم ارتدائها الحجاب.

كما ادعى التقرير أن الفتاة تعرضت للاعتداء على يد قوات الأمن، مما أدى إلى إصابات ونزيف حاد، إذ شوهدت بقع دم على السيارة.

ولم يتضح حتى الآن مصير المرأة، لكن صحيفة "همشهري" نقلت عن مصدر مطلع قوله إن المرأة تعاني من مشاكل عقلية حادة، وقد يتم نقلها إلى مستشفى للأمراض العقلية بعد انتهاء التحقيقات.