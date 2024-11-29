بعد وقف إطلاق النار.. الاحتلال يحظر انتقال السكان اللبنانيين جنوبا لعدة قرى

وكالات

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنه يُحظر على السكان اللبنانيين الانتقال جنوبا لخط من القرى ومحيطها حتى إشعار آخر.

وقال الجيش اللبناني إن إسرائيل خرقت وقف إطلاق النار مرات عدة يومي 27 و28 نوفمبر الجاري، وتضمن ذلك خروقات جوية واستهدافا للأراضي اللبنانية بالأسلحة المختلفة.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار عند الساعة 02:00 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء وحتى الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش من يوم الخميس، ارتكب الجيش الإسرائيلي 18 خرقا للاتفاق، وفق إحصائية أعدتها وكالة الأناضول استنادا إلى إعلانات الجيش الإسرائيلي ووكالة الأنباء اللبنانية.