لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

أوغندا.. مصرع 13 شخصًا بانهيارات أرضية طمرت 40 منزلًا

12:53 م الخميس 28 نوفمبر 2024

انهيارات أرضية باوغندا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

نيروبي - (أ ب)

قال مسؤولون اليوم الخميس، إن ما لا يقل عن 13 شخصا لقوا حتفهم في شرق أوغندا، بعدما طمرت الانهيارات الأرضية 40 منزلا في ست قرى.

وقالت جمعية الصليب الأحمر الأوغندية إنه تم انتشال 13 جثة، ومازالت جهود الإنقاذ مستمرة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات تتوقع ارتفاع حصيلة القتلى إلى 30 شخصا.

ووقعت الانهيارات الأرضية بعد هطول أمطار غزيرة أمس الأربعاء في منطقة بولامبولي.

وأصدر مكتب رئيس الوزراء تحذيرا من وقوع كوارث أمس الأربعاء، قائلا إن الأمطار الغزيرة في أنحاء البلاد أدت لقطع طرق رئيسية.

انهيارات أرضية مصرع شخص أوغندا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان