أوغندا.. مصرع 13 شخصًا بانهيارات أرضية طمرت 40 منزلًا

نيروبي - (أ ب)

قال مسؤولون اليوم الخميس، إن ما لا يقل عن 13 شخصا لقوا حتفهم في شرق أوغندا، بعدما طمرت الانهيارات الأرضية 40 منزلا في ست قرى.

وقالت جمعية الصليب الأحمر الأوغندية إنه تم انتشال 13 جثة، ومازالت جهود الإنقاذ مستمرة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات تتوقع ارتفاع حصيلة القتلى إلى 30 شخصا.

ووقعت الانهيارات الأرضية بعد هطول أمطار غزيرة أمس الأربعاء في منطقة بولامبولي.

وأصدر مكتب رئيس الوزراء تحذيرا من وقوع كوارث أمس الأربعاء، قائلا إن الأمطار الغزيرة في أنحاء البلاد أدت لقطع طرق رئيسية.