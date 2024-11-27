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العراق يُرحب باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

12:57 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

العراق

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بغداد - (د ب أ)

رحب العراق، اليوم الأربعاء، باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.

ودعت وزارة الخارجية العراقية، في بيان صحفي، إلى أن يسهم هذا الاتفاق في وضع حد للعنف والدمار والمعاناة التي واجهها الشعب اللبناني.

وجدد العراق موقفه بالدعم المستمر للحكومة اللبنانية وشعبها والحرص على تعزيز الاستقرار في المنطقة.

كما دعا العراق المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لـ "وقف المجازر في قطاع غزة وإنهاء المعاناة الانسانية للشعب الفلسطيني".

العراق وقف إطلاق النار لبنان
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