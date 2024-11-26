جيش الاحتلال يستأنف قصف ضاحية بيروت الجنوبية بعد إنذارات بالإخلاء

بيروت- (د ب أ)

استأنف الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قصف ضاحية بيروت الجنوبية بعد توجيه إنذارات بالإخلاء.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم، أن "طيران العدو الاسرائيلي بدأ شن سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية و استهدف منذ قليل برج البراجنة والرمل العالي -تحويطة الغدير".

وكان الجيش الإسرائيلي دعا في وقت سابق إلى إخلاء بعض المباني في الضاحية الجنوبية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في منشور عبر منصة إكس اليوم، :" إنذار آخر إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في بعض المباني بمناطق برج البراجنة وتحويطة الغدير .. أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب".

وأضاف أنه "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".