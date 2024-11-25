يروج له ترامب.. فتح: مشروع ضم الضفة لإسرائيل لن يمر

رام الله- (د ب أ)

أكد عضو المجلس الثوري والتيار الإصلاحي في حركة فتح، دميتري دلياني، أن "سياسة الضم الإسرائيلي للضفة الغربية، التي يروج لها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، تواجه مقاومة كبيرة على الأرض قد تمنع تحقيق هذه الرؤية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.



وقال دلياني لوكالة "سبوتنيك" "ترامب تحدث بوضوح منذ فترة طويلة عن ضم الضفة الغربية، ولكن المقاومة المستمرة على الأرض تجعل من الصعب تحقيق هذا الهدف".



وأضاف دلياني "المعاهدات الإبراهيمية التي تم توقيعها عام 2018، أوقفت عملية الضم للضفة الغربية رغم الانتقادات التي طالت هذه المعاهدات"، مشيرا إلى أن "الواقع العربي لن يسمح بسهولة بتنفيذ فكرة ضم الضفة الغربية لإسرائيل أو اقتطاع أجزاء منها".

وأكد دلياني أن "موضوع ضم الضفة الغربية في يد نتنياهو وليس وزراء مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير"، مشيرا إلى أن "نتنياهو وحلفاءه لن يغامروا بإسقاط حكومتهم من أجل قضايا توراتية مثل ضم الضفة الغربية، لأنهم يسعون لاستعادة دعم الناخب الإسرائيلي في ظل الأزمات السياسية الداخلية".