صحيفة بريطانية: روسيا تجند مئات اليمنيين للقتال في أوكرانيا

القاهرة- مصراوي

كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن روسيا تجند رجال من اليمن لإرسالهم إلى جبهة القتال في أوكرانيا بمساعدة من جماعة أنصار الله "الحوثيون" في اليمن.

وفي تقرير للصحيفة البريطانية، نقلت عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن الجيش الروسي تمكن من تحويل مئات الرجال اليمنيين إلى جنود من خلال "عملية تهريب غامضة".

ولفتت إلى أن بعض الرجال تلقوا وعودا بالحصول على وظائف ذات رواتب عالية وفرصة للحصول على الجنسية الروسية، ولكن عند وصولهم إلى روسيا، تم إجبارهم على القتال مع الجيش الروسي وتم إرسالهم فورا إلى جبهة القتال في أوكرانيا.

وأكدت الصحيفة أن عملية التجنيد في اليمن كان يجري تنظيمها من قبل شركة أسسها سياسي حوثي بارز، مشيرة إلى أنها حصلت على عقد تجنيد وأظهر أن عملية التجنيد بدأت على الأقل منذ يوليو الماضي.

وبسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدها جيشها في اجتياحها المستمر لأوكرانيا، قامت موسكو مؤخرا بتعزيز قواتها بحوالي 10 آلاف جندي كوري شمالي.

وأشارت فايننشال تايمز إلى أن ممثلين من موسكو كانوا قد زاروا اليمن لإجراء محادثات.