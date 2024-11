ضربات صاروخية عنيفة.. مشاهد من النيران والدمار الهائل الذي أصاب تل أبيب

القاهرة - مصراوي

نشرت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد، مشاهد للنيران المشتعلة والدمار الكبير الذي أصاب العديد من منازل السكان داخل مستوطنات نهاريا وحيفا وبتاح تكفا في تل أبيب اليوم، نتيجة الصواريخ التي أطلقها حزب الله اللبناني من جنوب لبنان.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن نحو 40 سيارة أُصيبت بأضرار جسيمة، جراء الصاروخ الذي سقط في "بتاح تكفا" في ضواحي "تل أبيب".

BREAKING: THIS IS TEL AVIV AFTER THE LAST MISSILE FROM LEBANON pic.twitter.com/7aOCzp3IGG — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) November 24, 2024

ومن جانبه، هدد مسؤول أمني إسرائيلي، اليوم الأحد، بجعل العاصمة اللبنانية بيروت "تهتز" اليوم، رداً على استهداف مدينة تل أبيب بعشرات الصواريخ التي أطلقها حزب الله من لبنان اليوم الأحد، وفقاً لوسائل إعلام عبرية.

BREAKING: Settlers in Tel Aviv ran to shelters as missiles from Lebanon made impacts, Initial reports of injuries. pic.twitter.com/CiJJMv8RbK — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) November 24, 2024

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد أعلنت اليوم، إطلاق صواريخ على تل أبيب وعكا ومناطق واسعة؛ ما أدى لإصابة 10 إسرائيليين في نهاريا وحيفا و"بتاح تكفا".

وقالت القناة 13 العبرية، إن الصواريخ تسببت باندلاع حرائق بمواقع في نهاريا و إثر إصابات مباشرة بصواريخ أطلقت من جنوب لبنان.

BREAKING: A heavy long range missile barrage towards Tel Aviv fired from Lebanon. Huge explosions in central Tel Aviv reportedly heard in West Bank. pic.twitter.com/0Q2EwbjK7V — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) November 24, 2024

ومن جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش رصد إطلاق أكثر من 150 صاروخاً من جنوب لبنان، منذ ساعات الصباح الأولى ليوم الأحد.

وإضافة إلى الصواريخ، أعلن "حزب الله" مهاجمة غرفة عمليات مستحدثة في مستوطنة "المطلة" شمال إسرائيل بسرب مسيّرات انقضاضية.