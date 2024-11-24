لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

إسرائيل تهدد لبنان بعد صواريخ تل أبيب: "بيروت ستهتز اليوم"

02:32 م الأحد 24 نوفمبر 2024

إسرائيل تقصف لبنان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

هدد مسؤول أمني إسرائيلي، اليوم الأحد، بجعل العاصمة اللبنانية بيروت "تهتز" اليوم، رداً على استهداف مدينة تل أبيب بعشرات الصواريخ التي أطلقها حزب الله من لبنان اليوم الأحد، وفقاً لوسائل إعلام عبرية.

وأعلنت مواقع عبرية، اليوم، إطلاق صواريخ على تل أبيب وعكا ومناطق واسعة؛ ما أدى لإصابة 10 إسرائيليين في نهاريا وحيفا و"بيتاح تكفا".

وقالت القناة 13 العبرية، إن الصواريخ تسببت باندلاع حرائق بمواقع في نهاريا و إثر إصابات مباشرة بصواريخ أطلقت من جنوب لبنان.

ومن جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش رصد إطلاق أكثر من 150 صاروخاً من جنوب لبنان، منذ ساعات الصباح الأولى ليوم الأحد.

وإضافة إلى الصواريخ، أعلن "حزب الله" مهاجمة غرفة عمليات مستحدثة في مستوطنة "المطلة" شمال إسرائيل بسرب مسيّرات انقضاضية.

إسرائيل تقصف لبنان إسرائيل تل أبيب حزب الله
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حريق هائل يشرد آلاف الأشخاص في الفلبين

إعلان

إعلان

أخبار الطقس.. أمطار وبرودة واضطراب ملاحة خلال الساعات المقبلة
صور| النيابة تصرح بدفن الملحن محمد رحيم والتحريات: لا شبهة جنائية