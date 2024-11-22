نيويورك تايمز: هدنة محتملة بلبنان لـ60 يوما

وكالات

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إقليميين وأمريكيين مطلعين، أن هناك ملامح اتفاق محتمل بين إسرائيل ولبنان تتبلور حاليًا، مع تفاؤل حذر بشأن التوصل إلى تسوية.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن تفاصيل تنفيذ الاتفاق لا تزال بحاجة إلى توافق نهائي.

وأكملت الصحيفة أن الاتفاق المحتمل يشمل هدنة لمدة 60 يومًا تنسحب خلالها إسرائيل من لبنان، بينما ينسحب حزب الله شمال نهر الليطاني.

وأكدت الصحيفة أن إسرائيل تبدو أكثر اهتمامًا بإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان مقارنة بغزة، معتبرة أن وقف إطلاق النار قد يكون الطريقة الأسرع لإعادة السكان شمالًا.