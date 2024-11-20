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الاستخبارات الروسية تعتقل مواطنا ألمانيا بتهمة التخطيط لأعمال تخريب

01:15 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024

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موسكو - (د ب أ)

ذكرت تقارير إعلامية روسية أن جهاز الاستخبارات الداخلية الروسي ألقى القبض على مواطن ألماني في كالينينجراد، اليوم الأربعاء، بتهمة التخطيط لأعمال تخريب.

وأفادت التقارير بأنه تم ضبط 50 جراما من المتفجرات السائلة داخل سيارة الرجل التي قادها من منزله في مدينة هامبورج الألمانية، عند دخوله الجيب الروسي المطل على بحر البلطيق من بولندا.

وقالت السلطات الروسية إن الرجل تلقى تعليمات من آخر أوكراني يعيش أيضا في هامبورج، لتنفيذ هجوم ما، حسبما ذكرت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء.

كما تشتبه السلطات الروسية في أن الرجل الألماني نفذ هجوما بالمتفجرات على محطة توزيع غاز في منطقة كالينينجراد خلال شهر مارس من العام الجاري.

ولم يصدر، في البداية، تأكيد لهذه المعلومات بصورة مستقلة.

وذكرت وكالات أنباء روسية أن الرجل مواطن ألماني من مواليد هامبورج في عام 1967.

الاستخبارات الروسية موسكو ألمانيا
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