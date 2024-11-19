هيئة البث تكشف تفاصيل جديدة عن قضية تسريبات مكتب نتنياهو

القاهرة- مصراوي

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن المشتبه فيه الرئيسي بقضية تسريب الوثائق إيلي فيلدشتاين، تواصل مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قبل التسريب.

وأضافت هيئة البث، أنه بعد 5 أيام من إخبار فيلدشتاين نتنياهو عن الوثيقة تم نشرها في صحيفة بيلد الألمانية.

وفيما سبق نقلت مصلحة السجون الإسرائيلية إيلي فيلدشتاين، المتحدث باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى زنزانة تحت الإشراف لـ"منع الانتحار".



وقال موقع Ynet إنه تم نقل فيلدشتاين، المشتبه بتورطه في "قضية الوثائق السرية"، إلى زنزانة مراقبة لمنع الانتحار بعد العثور على حبل معلق في زنزانته.



وأوضحت مصلحة السجون: "عثر حراس السجن على نتائج في الزنزانة استلزمت، وفقا لتعليمات مفوض السجن، نقله فورا".



وكانت المحكمة العليا مددت الأحد اعتقال فيلدشتاين، المتهم الرئيسي في قضية تسريبات مكتب نتنياهو، سرب ثلاث وثائق "سرية للغاية" إلى وسائل الإعلام الأجنبية بعد أن منعت الرقابة نشرها.



وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أنه تم رفع قيود حظر جزئيا في قضية التسريبات الأمنية من ديوان نتنياهو، كما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اسم وهوية المتهم الرئيسي في هذه القضية.



وقالت هيئة البث إنه جرى اعتقال 4 إسرائيليين في قضية التسريبات الأمنية بينهم مستشار رئيس الحكومة.