إيران: زيارة لاريجاني لسوريا ولبنان رسالة بوقوف طهران إلى جانب شعبيهما

القاهرة- مصراوي

قالت وزارة الخارجية الإيرانية: إن زيارة علي لاريجاني رئيس البرلمان السابق لسوريا ولبنان رسالة بوقوف طهران إلى جانب الشعبين بمواجهة اعتداءات إسرائيل.

وأضافت الخارجية الإيرانية، أن الكيان الصهيوني لا يؤمن بالتعايش السلمي ولا يستحق أن يكون عضوا في الأمم المتحدة.

ولفتت إلى أن تدخلات واشنطن بعنوان مبادرات بقضايا المنطقة كانت أحادية وتخدم توسيع جرائم الكيان الصهيوني، مؤكدة أن طهران كداعمة للمقاومة لن تدّخر أي جهد في دعم اللبنانيين.