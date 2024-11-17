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إسرائيل تحذر رعاياها في اليونان من التوجه لمناطق معينة بسبب المظاهرات

10:47 م الأحد 17 نوفمبر 2024

تظاهرات اليونان

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وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن وزارة الخارجية حذرت رعاياها المقيمين في اليونان من التوجه إلى بعض المناطق في أثينا وسالونيك، وذلك تجنبًا للمظاهرات المحتملة والخوف من اندلاع أعمال العنف.

كانت مصادر مطلعة ذكرت لوكالة أسوشيتد برس أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سمح لأوكرانيا للمرة الأولى باستخدام الصواريخ طويلة المدى التي تقدمها أمريكا لكييف لتنفيذ هجمات داخل روسيا.

وذكر أحد المصادر أن هذه الأسلحة سوف تستخدم على الأرجح ردا على قرار كوريا الشمالية إرسال الآلاف من جنودها إلى روسيا لدعم الغزو الذي يقوم به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا.

ويعتبر هذا القرار تحولا رئيسيا في السياسة الأمريكية، ويأتي في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس بايدن لمغادرة البيت الأبيض، وفي ظل تعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بالحد من الدعم الأمريكي لكييف وإنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن.

تظاهرات اليونان الرعايا الإسرائيليين اليونان
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