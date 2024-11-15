وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعتزمون فرض عقوبات على إيران بسبب توريدها صواريخ إلى روسيا

(د ب أ)

قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن وزراء خارجية الاتحاد يعتزمون فرض عقوبات جديدة على إيران يوم الاثنين القادم بسبب توريدها صواريخ باليستية إلى روسيا يجري استخدامها في الحرب على أوكرانيا.

وتأتي الإجراءات العقابية الجديدة بعد فرض حزمة أولى من العقوبات في أكتوبر.

ومن المقرر أن يعتمد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي العقوبات الجديدة في اجتماع يُعقد في بروكسل لمناقشة الحرب في أوكرانيا والدعم الذي تتلقاه روسيا من كوريا الشمالية والصين وإيران.

وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد اعتمدوا، في أكتوبر، عقوبات على شركتين هندسيتين إيرانيتين وثلاث شركات طيران هي - شركة ساحا أير لاينز، وماهان أير، وإيران أير – على خلفية نقل صواريخ إلى روسيا.

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن العقوبات الجديدة على إيران.

وتضمنت الحزمة الأخيرة تجميد الأصول المحتجزة في الاتحاد الأوروبي، وفرض حظر سفر على أشخاص متورطين، وفرض حظر على التعامل مع مؤسسات متورطة.

وكما حدث مع إيران، حذر الاتحاد الأوروبي الصين أيضا طوال الحرب الأوكرانية من مغبة تزويد روسيا بمعدات عسكرية بشكل مباشر.

ونبه مسؤول في الاتحاد الأوروبي إلى أن التكتل تلقى الآن تقارير من مصادر استخباراتية تفيد بأن مصنعا داخل الصين ينتج طائرات مسيرة يجرى شحنها إلى روسيا ويتم استخدامها ضد أوكرانيا.

وقال مسؤول أوروبي إن الصين زودت روسيا بسلع وتقنيات ذات استخدام مزدوج يمكن تحويلها للاستخدام العسكري في أوكرانيا.

وذكر المسؤول بالاتحاد الأوروبي الذي لم يتم الكشف عن هويته إنه برغم أن هذه الممارسة "مقلقة للغاية"، فإن التكتل لا تتوفر لديه أدلة مباشرة على نقل فعلي لمعدات عسكرية من الصين إلى روسيا.

وأضاف المسؤول الأوروبي إن التحقيقات بخصوص هذه المسألة مستمرة، وتم طلب مزيد من المعلومات من الحكومة الصينية.