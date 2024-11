وفاة 10 أشخاص في حريق ضخم داخل دار للمسنين بإسبانيا

(مصراوي)

أفادت السلطات المحلية الأسبانية بأن ما لا يقل عن 10 أشخاص لقوا حتفهم في حريق اندلع في دار لرعاية المسنين في سرقسطة بإسبانيا، اليوم الجمعة.

وكان المنزل الذي اندلع فيه الحريق مخصصًا لكبار السن ومرضى الصحة العقلية، وكان نحو 82 شخصًا في المنزل وقت الحريق.

واندلع الحريق في وقت مبكر من صباح اليوم في فيلا فرانكا دي إيبرو، على بعد حوالي 30 دقيقة من المدينة الشمالية الشرقية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق، لكن لم يعرف حتى الآن سبب الحريق.

ووفقًا لتقارير أولية في وسائل الإعلام المحلية، يعتقد أن الضحايا لقوا حتفهم بسبب استنشاق الدخان.

#BREAKING #SPAIN #ESPANA #ZARAGOZA #VillafrancaDeEbro

🔴 SPAIN :📹 TRAGIC FIRE AT A RETIREMENT HOME IN VILLAFRANCA DE EBRO, ZARAGOZA PROVINCE!

At least 10 people killed, 2 people in critical condition.

There were 82 people inside.#Ultimahora #Fire #Incendio #Incendie pic.twitter.com/LTHY7pVKaR

— LW World News 🌍 (@LoveWorld_Peopl) November 15, 2024