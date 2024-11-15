إعلان

غارات عنيفة ومتواصلة على الضاحية الجنوبية لبيروت

12:46 م الجمعة 15 نوفمبر 2024

غارات عنيفة ومتواصلة على الضاحية الجنوبية لبيروت

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(مصراوي)

أفادت وسائل إعلام رسمية لبنانية، بأن إسرائيل تواصل هجماتها الجوية المكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت، التي تعتبر مقر حزب الله، لليوم الرابع على التوالي.

وقال التلفزيون اللبناني، إن 4 ضربات إسرائيلية على الأقل أصابت منطقة الغبيري بالعاصمة بيروت، ولم ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا.

وجاء القصف بعد نحو ساعة على نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للصحف العربية أفيخاي أدرعي، على حسابه على موقع "إكس"، إنذار إخلاء مرفقًا بخرائط وجه فيه تحذيرًا إلى سكان المنطقة، قائلاً: "أنتم توجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله"، محذرًا من ضربات وشيكة على منطقة الغبيري.

ووفقًا للسلطات اللبنانية، استشهد ما لا يقل عن 43 شخصًا في جميع أنحاء لبنان، أمس الخميس،جراء الغارات الإسرائيلية.

إسرائيل بيروت حزب الله لبنان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مستشار مرشد إيران: طهران توافق على أي قرار تتخذه المقاومة والحكومة اللبنانية

إعلان

إعلان

"اشتباكات ورفض جماهيري".. ماذا حدث في مباراة فرنسا وإسرائيل في دوري الأمم الأوروبية؟
برودة و3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. طقس الـ48 ساعة المقبلة