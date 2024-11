غارات عنيفة ومتواصلة على الضاحية الجنوبية لبيروت

(مصراوي)

أفادت وسائل إعلام رسمية لبنانية، بأن إسرائيل تواصل هجماتها الجوية المكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت، التي تعتبر مقر حزب الله، لليوم الرابع على التوالي.

وقال التلفزيون اللبناني، إن 4 ضربات إسرائيلية على الأقل أصابت منطقة الغبيري بالعاصمة بيروت، ولم ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا.

⚡️🇱🇧Israel just bombed the suburbs of Beirut, Lebanon.

In the videos, it is clearly visible that the bombs used are designed to cause maximum destruction to civilian homes.

Why is Israel allowed to act with impunity? pic.twitter.com/ZcJb3S0PaM

— Suppressed News. (@SuppressedNws) November 15, 2024