غارات عنيفة ومتواصلة على الضاحية الجنوبية لبيروت

(مصراوي)

أفادت وسائل إعلام رسمية لبنانية، بأن إسرائيل تواصل هجماتها الجوية المكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت، التي تعتبر مقر حزب الله، لليوم الرابع على التوالي.

#عاجل‼️🚨غارات إسرائيلية عنيفة وغير مسبوقة على الضاحية الجنوبية الآن . pic.twitter.com/kIXL4RIohh — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) November 15, 2024

وقال التلفزيون اللبناني، إن 4 ضربات إسرائيلية على الأقل أصابت منطقة الغبيري بالعاصمة بيروت، ولم ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا.

⚡️🇱🇧Israel just bombed the suburbs of Beirut, Lebanon. In the videos, it is clearly visible that the bombs used are designed to cause maximum destruction to civilian homes. Why is Israel allowed to act with impunity? pic.twitter.com/ZcJb3S0PaM — Suppressed News. (@SuppressedNws) November 15, 2024

وجاء القصف بعد نحو ساعة على نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للصحف العربية أفيخاي أدرعي، على حسابه على موقع "إكس"، إنذار إخلاء مرفقًا بخرائط وجه فيه تحذيرًا إلى سكان المنطقة، قائلاً: "أنتم توجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله"، محذرًا من ضربات وشيكة على منطقة الغبيري.

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:

🔸برج البراجنة

🔸الغبيري



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب… pic.twitter.com/5MqqIm5CCc — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 15, 2024

ووفقًا للسلطات اللبنانية، استشهد ما لا يقل عن 43 شخصًا في جميع أنحاء لبنان، أمس الخميس،جراء الغارات الإسرائيلية.