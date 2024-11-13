وزير الخارجية: نُجري اتصالات يومية لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان

بيروت - (د ب أ)

كشف وزير الخارجية والهجرة، بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، عن اتصالات يومية مع كل الأطراف الدولية والإقليمية لوقف "العدوان" الاسرائيلي على لبنان .

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن عبد العاطي قوله، لدى وصوله اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، إن" الهدف واحد وهو وقف العدوان الاسرائيلي الغاشم في أسرع وقت على لبنان".

كما أكد أن" مصر تقف الى جانب لبنان بشكل كامل وهي تقدم كل أشكال الدعم الممكنة لمساعدة الشعب اللبناني في هذه المحنة".

وقال عبد العاطي "لدينا اتصالات مع كل الأطراف الدولية والإقليمية وهناك اتصالات يومية مع الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والاتحاد الأوروبي والأشقاء العرب لوقف هذا العدوان".

واستقبل ناصر ياسين وزير البيئة منسق لجنة الطوارئ اللبنانية، عبد العاطي لدى وصوله اليوم إلى مطار بيروت، حيث قام وزير الخارجية بتسليم شحنة المساعدات المصرية الرابعة إلى لبنان .

وأعلن عبد العاطي أن الشحنة الجديدة من المساعدات الإغاثية المصرية تضمنت 21 طنا من المواد الغذائية ومستلزمات الإعاشة اللازمة، لتصل بذلك إجمالي المساعدات المصرية للبنان إلى 88 طنا.