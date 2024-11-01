مسؤولون إسرائيليون: إيران تفكر بجدية في الرد على هجوم تل أبيب

وكالات

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن "إيران تفكر بجدية في الرد على الهجوم الإسرائيلي، ونحن على استعداد لشن هجوم أكثر عدوانية".



وقال مصدران إسرائيليان إن "إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل من الأراضي العراقية الأيام المقبلة"، وفقًا لما نقله موقع "أكسيوس"، أمس الخميس.



وأضاف المصدران -اللذان لم يكشف الموقع عن هويتيهما- أن "معلومات استخبارية إسرائيلية تفيد بأن إيران تستعد لمهاجمة تل أبيب من الأراضي العراقية الأيام المقبلة، ربما قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 5 نوفمبر الجاري.