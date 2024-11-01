إعلان

جيش الاحتلال يشن غارات على ضاحية بيروت الجنوبية

10:11 ص الجمعة 01 نوفمبر 2024

جيش الاحتلال يشن غارات على ضاحية بيروت الجنوبية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بيروت- (د ب أ)

شنت القوات الإسرائيلية في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة غارات على أهداف في ضاحية بيروت الجنوبية ، وهي المرة الأولى منذ نحو أسبوع.

وأكدت مصادر أمنية لبنانية وشهود عيان أن ما لا يقل عن 11 غارة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت ابتداء من الساعة 2 صباحا بالتوقيت المحلي (0000 بتوقيت جرينتش).

وسمع دوي الانفجارات في مناطق واسعة من العاصمة اللبنانية.

وقبل عدة ساعات، كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه سيهاجم منشآت لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية.

وقد نشرت القوات الإسرائيلية خريطتين بالأهداف، ودعت السكان إلى الابتعاد لمسافة 500 متر على الأقل عن المباني المستهدفة.

ضاحية بيروت الجيش الإسرائيلي حزب الله جيش الاحتلال يشن غارات على ضاحية بيروت
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وفاة شخصين وإصابة أكثر من 500 بسبب إعصار "كونج ري" في تايوان

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

أمطار رعدية بهذه المناطق.. الأرصاد تُحذر من حالة طقس الـ6 أيام المقبلة
برنامج "سيني جونة للأفلام القصيرة" يعلن عن المشاريع الفائزة بمنح الإنتاج
تفاصيل رسمية عن سفينة ميناء الإسكندرية: أفرغت شحنة للإنتاج الحربي وهذه وجهة مغادرتها