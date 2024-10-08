ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 2119 شهيدًا

بيروت - (د ب أ)

ارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 2119 شهيدا و10019 جريحا منذ الثامن من أكتوبر 2023، فيما بلغت الحصيلة خلال الـ24 ساعة الماضية، 36 شهيدا و150 جريحاً.

جاء ذلك في تقرير أصدره منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والوضع الراهن مساء اليوم الثلاثاء.

وأشار التقرير إلى أن وزارة الصحة العامة أصدرت "حصيلة الشهداء والجرحى خلال ال 24 ساعة الماضية حيث تم تسجيل 36 شهيداً و150 جريحاً ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الأحداث إلى 2119 شهيداً و10019 جريحاً".

وتم تسجيل خلال ال 24 ساعة الماضية "137 غارة جوية ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 9400 اعتداء"، بحسب التقرير.

وفيما يتعلق بعدد النازحين في مراكز الإيواء، أشار التقرير إلى أنه "تم فتح 990 مركزاً حتى اليوم لاستقبال النازحين منها 781 مركزاً وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية"، مضيفاً أنه "تم تسجيل 181700 نازح في مراكز الإيواء الواردة في اللوائح الصادرة عن غرفة العمليات الوطنية".

وسجّل الأمن العام اللبناني اعتبارا من 23 سبتمبر حتى 8 من الشهر الجاري "عبور 304897 مواطناً سورياً و 107333 لبنانياً إلى الأراضي السورية".

وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية قد بدأت بشنّ سلسلة واسعة من الغارات منذ 23 سبتمبر الماضي لا تزال مستمرة حتى الساعة، استهدفت العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والعاصمة بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان وشمال لبنان.

وطالت الغارات الإسرائيلية منازل المواطنين والمنشئات المدنية والصحية والطرقات، وأسفرت عن موجة نزوح واسعة، حيث نزح حوالي 1.2 مليون شخص من المناطق المستهدفة، كما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي في أول الشهر الجاري ما وصفها بعملية برية محدودة لاستهداف مواقع لحزب الله في جنوب لبنان.