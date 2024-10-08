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BBC

بسبب صواريخ حزب الله.. تضرر شبكة الكهرباء بثلاثة مواقع شمالي إسرائيل

07:17 م الثلاثاء 08 أكتوبر 2024

صواريخ حزب الله

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وكالات

كشفت القناة 12 العبرية، اليوم الثلاثاء، عن أضرار في شبكة الكهرباء في 3 مواقع بمنطقة الكرايوت قرب حيفا شمالي إسرائيل نتيجة رشقة الصواريخ الأخيرة من لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، قال حزب الله إنه استهدف بسرب من المسيرات الانقضاضية تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة يعرا.

فيما ذكرت وكالة "رويترز" البريطانية، أن قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية تقول إنها شددت القيود على المدنيين في منطقة حيفا.

وأصدرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تعليمات بوقف التدريس غدا في مدن الكريوت بمنطقة خليج حيفا.

وقال حزب الله اللبناني في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه نفذ 3194 عملية ضد مواقع وأهداف إسرائيلية منذ 8 أكتوبر الماضي حتى اليوم.

وأشار حزب الله إلى أن عملياته أدت إلى إخلاء 100مستوطنة ونزوح أكثر من 300 ألف إسرائيلي.

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