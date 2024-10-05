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مسؤول لبناني: حزب الله فقد الاتصال بـ"هاشم صفي الدين" منذ الجمعة

05:15 م السبت 05 أكتوبر 2024

هاشم صفي الدين

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وكالات

قال مصدر أمني لبناني، اليوم السبت، إن حزب الله فقد الاتصال برئيس مجلسه التنفيذي هاشم صفي الدين منذ الجمعة، وفق تصريحات لقناة "الجزيرة".

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، أن هناك مؤشرات متزايدة تشير إلى استشهاد هاشم صفي الدين، رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله والخليفة المحتمل لحسن نصر الله، في الغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت أمس.

وأضافت الإذاعة العبرية أن مسؤول الاستخبارات في حزب الله كان متواجداً في المخبأ الذي تعرض للقصف، ولكن مصيره لا يزال مجهولاً.

حزب الله هاشم صفي الدين حسن نصر الله الضاحية الجنوبية لبيروت
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