إعلان

BBC

بايدن يعلن موقفه من ضرب إسرائيل منشآت إيران النووية

10:40 ص الجمعة 04 أكتوبر 2024

بايدن

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لن يتفاوض علنا، وذلك ردا على سؤال عما إذا كان قد حث إسرائيل على عدم مهاجمة منشآت نفط إيرانية.


يأتي هذا بينما تدرس إسرائيل خيارات الرد على الهجوم الذي شنته طهران عليها بصواريخ باليستية الثلاثاء. وقالت الولايات المتحدة حينها إنها ستعمل مع إسرائيل لضمان أن تتحمل إيران عواقب ما فعلت.


وساهم بايدن في وقت سابق من يوم الخميس في ارتفاع أسعار النفط عالميا عندما قال إن واشنطن تناقش توجيه ضربات إلى منشآت النفط الإيرانية. وقال مسؤول أمريكي في وقت لاحق إن واشنطن لا تعتقد أن إسرائيل قررت بعد كيفية الرد على إيران.


وكان بايدن قال يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة لا تدعم أي ضربة إسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية.



بايدن إسرائيل إيران منشآت نفط
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

طقس الـ6 أيام القادمة.. الأرصاد: سحب منخفضة ومتوسطة ورياح بهذه المناطق
تحرك عاجل من الخارجية المصرية بشأن مقتل مصريين في المكسيك
أوائل طلبة الكليات العسكرية لمصراوي: جاهزون للدفاع عن الوطن