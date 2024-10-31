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وزير الخارجية السعودي: قيام الدولة الفلسطينية ليس مرتبط باعتراف إسرائيل

03:19 م الخميس 31 أكتوبر 2024

الأمير فيصل بن فرحان آل سعود

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(وكالات)

قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الخميس، إن قيام الدولة الفلسطينية مرتبط بمبادئ القانون الدولي وليس باعتراف إسرائيل.

وألقى وزير الخارجية السعودي، باللوم على إسرائيل في انهيار مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل مستمر، قائلًا إنه جاء بسبب المطالب الجديدة من إسرائيل.

جاء اجتماعات تحالف تنفيذ حل الدولتين المنعقدة بالرياض، والتي بدأت أمس الأربعاء ويحضرها مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ودبلوماسيين ومبعوثين من عدة دول ومنظمات إقليمية ودولية، بهدف تقديم جدول زمني محدد لبناء وتنفيذ الدولة الفلسطينية وحل الدولتين.

فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية السعودي فلسطين
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