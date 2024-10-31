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شرطة الاحتلال: اعتقال مواطنين إسرائيليين بتهمة التجسس لصالح إيران

10:22 ص الخميس 31 أكتوبر 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي-أرشيفية

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وكالات

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الشاباك، اليوم الخميس، اعتقال مواطنين إسرائيليين بتهمة التجسس لصالح إيران.

وفي 22 أكتوبر الجاري، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، إيقاف7 أشخاص يشتبه بأنهم تجسسوا لصالح إيران في القدس.

جاء ذلك بعدما أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية القبض على شبكة تجسس جندتها إيران ضد إسرائيل.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن الشبكة مكونة من 7 إسرائيليين من أصول أذربيجانية التقطوا صور لمواقع استراتيجية استهدفتها إيران

الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل إيران
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