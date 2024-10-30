قوات برية إسرائيلية تتوغل في عمق جنوب لبنان

بيروت - (د ب أ)

أفادت وسائل إعلام لبنانية أن قوات برية إسرائيلية تتوغل داخل منطقة رئيسية بجنوبي لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم الأربعاء، أن قوات إسرائيلية تحاول دخول بلدة الخيام، في أكبر توغل لها في جنوبي لبنان منذ بدء الهجوم البري الإسرائيلي منذ حوالي شهر.

وقال شاهد عيان في المنطقة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن قوات إسرائيلية دخلت البلدة من جهة الشرق، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن عدة دبابات إسرائيلية تقدمت بالفعل إلى الأطراف الواقعة شرقي بلدة الخيام أمس الثلاثاء.

وذكرت الوكالة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي حاولت دخول المدينة "تحت غطاء ناري كثيف من الطائرات المقاتلات والمسيرات والمدفعية"، وأعلن حزب الله مسؤوليته عن عدة هجمات صاروخية على جنود إسرائيليين في الخيام.