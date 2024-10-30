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بالطيران المسير.. المقاومة الإسلامية تستهدف هدفًا حيويًا شمال إسرائيل

06:58 ص الأربعاء 30 أكتوبر 2024

المقاومة الإسلامية في العراق

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وكالات

استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، هدفًا حيويًا في شمال إسرائيل بالطيران المسير.

وقالت المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان لها: استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق اليوم الأربعاء 30-10-2024، هدفًا حيويًا في شمال الاراضي المحتلة.

وأضافت المقاومة أنه تم استهداف الهدف بواسطة الطيران المسير، إذ تؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

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