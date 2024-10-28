المقاومة الإسلامية بالعراق تعلن استهداف مواقع للاحتلال

وكالات

قالت "المقاومة الإسلامية في العراق" إن مقاتليها استهدفوا -فجر اليوم- بالطائرات المسيرة موقعا عسكريا للاحتلال شمالي الأراضي المحتلة.

وأوضحت أنها قصفت أمس الأحد في هجومين منفصلين بالمسيرات أهدافا حيوية في الجولان المحتل.

وخلال الأسابيع الماضية، استهدفت "المقاومة الإسلامية في العراق" بواسطة الطائرات المسيّرة أهدافا إسرائيلية وصفتها بالحيوية وشملت مطاري حيفا وبن جوريون، وأهدافا في إيلات جنوبا وغيرها.