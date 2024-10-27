وزير الخارجية يجرى اتصالا هاتفيًا مع نظيره الإيرانى

(وكالات)

أجرى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اتصالًا مع نظيره الايراني عباس عراقجي للوقوف على آخر التطورات بالنسبة العدوان الاسرائيلى على إيران، حيث جدد الوزير عبد العاطى إدانة مصر لكل الإجراءات والسياسات الأحادية والاستفزازية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وتؤدي إلى تأجيج الوضع بها.

وشدد عبد العاطي على ضرورة منع التصعيد، واتخاذ خطوات تسهم فى تحقيق التهدئة، وعدم استدراج المنطقة إلى حرب إقليمية تؤدى إلى تداعيات وخيمة على شعوب المنطقة.

كما تم خلال الاتصال تناول الجهود المبذولة من جانب مصر بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والدخول الكامل وغير المشروط للمساعدات الانسانية والطبية إلي قطاع غزة والإفراج عن الرهائن والأسري.

كما تم بحث الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث أكد الوزير عبد العاطي على مواقف مصر المبدئية بضرورة تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية وانتخاب رئيس توافقي للبلاد دون أي إملاءات وفي إطار الملكية اللبنانية.