إعلان

الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية شرقي يافا

03:47 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

يحيي سريع

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)


أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثية، يحيى سريع، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عملية نوعية استهدفت قاعدة عسكرية إسرائيلية شرقي يافا المحتلة.

يأتي ذلك بعدما أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق في وقت سابق اليوم، استهداف هدفًا عسكريًا استراتيجيا في غور الأردن المحتل صباح اليوم.

وقالت المقاومة الإسلامية، إن مقاتليها هاجموا "هدفا حيويا في طبريا بمنطقة الجليل الشرقي في إسرائيل، بواسطة الطيران المسير.

يحيى سريع الحوثيون إسرائيل المقاومة الإسلامية في العراق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
اتهام موظفة كبيرة بوزارة الدفاع الأمريكية بالتعاون مع إيران

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة