الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية شرقي يافا

(وكالات)



أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثية، يحيى سريع، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عملية نوعية استهدفت قاعدة عسكرية إسرائيلية شرقي يافا المحتلة.

يأتي ذلك بعدما أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق في وقت سابق اليوم، استهداف هدفًا عسكريًا استراتيجيا في غور الأردن المحتل صباح اليوم.

وقالت المقاومة الإسلامية، إن مقاتليها هاجموا "هدفا حيويا في طبريا بمنطقة الجليل الشرقي في إسرائيل، بواسطة الطيران المسير.