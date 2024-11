لدعم ترامب.. إيلون ماسك يوزع مليون دولار يوميًا (فيديو)

(وكالات)

في إطار دعمه المستمر للمرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب، أعلن الملياردير إيلون ماسك عن التزامه بالتبرع بمليون دولار يوميًا حتى موعد الانتخابات المقرر في الخامس من نوفمبر القادم.

وشرط ماسك للحصول على هذا الدعم على أي ناخب أمريكي التوقيع على عريضة إلكترونية تؤكد دعمه لدستور الولايات المتحدة.

ولإثبات جديته في هذا التعهد، قام ماسك، مؤسس ورئيس شركة تسلا، بتقديم شيك بقيمة مليون دولار لأحد الحضور خلال حدث نظمه في بنسلفانيا، مساء أمس، بهدف حشد الدعم لترامب.

ELON MUSK: "Everyday between now and the election, we'll be awarding a million dollars starting tonight."



The first winner, John Dreher received a check of $1 million from Elon Musk for signing the petition. pic.twitter.com/yhUhFb94tB