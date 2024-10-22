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لدعم ترامب.. إيلون ماسك يوزع مليون دولار يوميًا (فيديو)

03:07 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

إيلون ماسك

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(وكالات)

في إطار دعمه المستمر للمرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب، أعلن الملياردير إيلون ماسك عن التزامه بالتبرع بمليون دولار يوميًا حتى موعد الانتخابات المقرر في الخامس من نوفمبر القادم.

وشرط ماسك للحصول على هذا الدعم على أي ناخب أمريكي التوقيع على عريضة إلكترونية تؤكد دعمه لدستور الولايات المتحدة.

ولإثبات جديته في هذا التعهد، قام ماسك، مؤسس ورئيس شركة تسلا، بتقديم شيك بقيمة مليون دولار لأحد الحضور خلال حدث نظمه في بنسلفانيا، مساء أمس، بهدف حشد الدعم لترامب.

الرجل الذي حصل على المبلغ يُدعى جون دريهر، وقد تم اختياره عشوائيًا من قبل فريق تنظيم الفعالية.

والعريضة التي يدعو ماسك الناس للتوقيع عليها تؤكد على أهمية التعديلين الأول والثاني من الدستور الأمريكي، حيث تنص على: "يكفل التعديل الأول حرية التعبير، ويضمن التعديل الثاني حق حمل السلاح".

إيلون ماسك ترامب الانتخابات الرئاسية الأمريكية
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