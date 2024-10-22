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بعد وصوله.. بدء اجتماع نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي في القدس

03:14 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

بلينكن و نتنياهو

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(وكالات)

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، عن بدء اجتماع نتنياهو مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في القدس.

ووصل بلينكن إلى إسرائيل، في وقت سابق اليوم، إلى إسرائيل، في زيارة هي الـ17 إلى المنطقة منذ بدء الحرب، ومن المفترض أن يقوم بجولة شاملة في المنطقة يزور فيها عدد من الدول.

ومن المتوقع أن يتضمن اجتماع بلينكن مع نتنياهو الأوضاع في المنطقة والتطورات والعدوان الإسرائيلي، على لبنان.

وزير الخارجية الأمريكي القدس بنيامين نتنياهو
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