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السفير الإيراني بالكويت: التنسيق والتشاور بين دول المنطقة أمر ضروري

03:53 م الإثنين 21 أكتوبر 2024

السفير الإيراني لدى الكويت محمد توتونجي

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الكويت- (د ب أ)

أكد السفير الإيراني في الكويت محمد توتونجي، اليوم الاثنين أن التنسيق والتشاور بين دول المنطقة أمراً ضرورياً.

وقال السفير توتونجي ، في تصريح صحفي، إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيزور الكويت مساء اليوم وذلك "في إطار استمرار المشاورات الدبلوماسية مع دول المنطقة في شأن الأوضاع الأمنية" .

وأضاف أن "العلاقات الثنائية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولة الكويت، استناداً للجيرة والقواسم المشتركة العديدة في مختلف المجالات كانت دوماً علاقات متزنة حيث تحظى الكويت بمكانة متميزة في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

ولفت إلى أنه "في خضم التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة والاعتداءات الهمجية اللاإنسانية للكيان الصهيوني الغاصب ضد الشعبين اللبناني والفلسطيني يعتبر التنسيق والتشاور بين دول المنطقة أمراً ضرورياً".

وذكر أنه "في هذا الإطار واستمراراً للمشاورات الدبلوماسية مع دول المنطقة في شأن الأوضاع الأمنية الحساسة للمنطقة تأتي زيارة وزير الخارجية الإيراني الدكتور عباس عراقجي للكويت، حيث سيلتقي بكبار المسؤولين ورجال الدولة للتباحث حول آخر المستجدات في المنطقة ومسيرة النهوض بالعلاقات بين البلدين الجارین".

محمد توتونجي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الكويت
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