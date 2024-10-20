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BBC

عضو بالكنيست: تسريب الوثائق تم عمدًا لمنع إسرائيل من مهاجمة إيران

08:40 م الأحد 20 أكتوبر 2024

الكنيست الإسرائيلي

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وكالات

قالت عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود اليميني المتطرف تالي جوتليب، اليوم الأحد، إن تسريب الوثائق المتعلقة بالهجوم الإسرائيلي على إيران ليس صدفة.

وأشارت جوتليب إلى أنه لا يمكن أن يكون مسؤول صغير بمفرده هو من سرب وثائق الهجوم على إيران، مؤكدة أن تسريب الوثائق تم عمدا لمنع إسرائيل من مهاجمة إيران.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، إنه سيتلقى إحاطة سرية خلال ساعتين بشأن تسريب وثائق استخباراتية أمريكية تتعلق بخطط إسرائيل للرد على إيران.

وأكد جونسون أن تسريب الوثائق الاستخباراتية بشأن خطط إسرائيل للرد على إيران مقلق للغاية، مشيرا إلى أن التحقيقات جارية بشأنه.

وأعرب مسؤولون أمريكيون، مساء أمس السبت، عن قلقهم من تسريب وثائق استخباراتية أمريكية تتناول استعدادات إسرائيل للهجوم على إيران.

وقال المسؤولون الأمريكيون لموقع "والا العبري، إن التسريب حدث على حساب في تيليجرام مرتبط بإيران، لافتين إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية على علم بالتسريب وتأخذه على محمل الجد.

وأكد المسؤولون الأمريكيون، أن حادثة التسريب خطيرة للغاية "لكن في تقديرنا لن تؤثر على الخطط العملياتية الإسرائيلية"

الكنيست الإسرائيلي حزب الليكود اليميني المتطرف إسرائيل إسرائيل وإيران إيران الهجوم الإسرائيلي على إيران مجلس النواب الأمريكي
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