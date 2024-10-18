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BBC

حزب الله: استهدفنا بصلية من الصواريخ النوعية مدينة حيفا

08:20 م الجمعة 18 أكتوبر 2024

صواريخ حزب الله

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وكالات
قال حزب الله، إنه استهدف بصلية من الصواريخ النوعية مدينة حيفا، كما أكد أنه قصف الكريوت شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية أيضا.
كانت صحيفة يديعوت أحرونوت أفادت بسماع دوي 4 انفجارات في منطقة خليج حيفا.
ونقلت رويترز عن الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله، إن لديه علما بكيفية الرد الإسرائيلي على الهجمات الإيرانية وموعده لكنه يرفض تقديم تفاصيل.
وقال بايدن وفقا للوكالة، إن هناك إمكانية للعمل على التوصل لوقف لإطلاق النار في لبنان لكن الأمر سيكون أصعب في غزة.

حزب الله صواريخ حزب الله حيفا
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