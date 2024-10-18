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حزب الله يستهدف موقع رأس الناقورة البحري الإسرائيلي

05:03 م الجمعة 18 أكتوبر 2024

حزب الله اللبناني

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بيروت- (د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني في بيانين منفصلين أن عناصره استهدفوا بعد ظهر اليوم الجمعة موقع رأس الناقورة البحري الإسرائيلي بصلية صاروخية، وتجمعا لقوات إسرائيلية عند عبارة بلدة كفركلا في جنوب لبنان بقذائف المدفعية وصلية صاروخية.

وكان حزب الله قد أعلن في بيانات سابقة أن عناصره استهدفوا اليوم الجمعة تجمعات لجنود إسرائيليين في محيط بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان بالصواريخ، ومنطقة زوفولون شمال مدينة حيفا، وثكنة يوآف، ومستوطنة زرعيت الإسرائيلية بالصواريخ.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في أول أكتوبر الحالي عن بدء عملية برية مركزة في جنوب لبنان.


حزب الله اللبناني بيروت الجيش الإسرائيلي
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