الاتحاد الأوروبي يصدر بيانا موجها إلى إسرائيل بشأن هجماتها على قوات اليونيفيل

بروكسل- (د ب أ)

اعتبر قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن الهجمات على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، مؤكدين أن مثل هذه الأفعال غير مقبولة تماما ويجب وقفها على الفور.

وأصدر التكتل هذا البيان مساء يوم الخميس خلال قمة الاتحاد الأوروبي، في رسالة واضحة موجهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو .

كما أكد رؤساء الدول والحكومات على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس وأدانوا الهجمات من إيران، وكذلك من جماعات الحوثي وحزب الله وحماس، التي تعتبر جميعها وكلاء لإيران في المنطقة.

وطالبوا جميع الأطراف بضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ووقف جميع الأعمال العدائية على الفور واحترام القانون الدولي بالكامل، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.

وكانت إسرائيل قد أعلنت مؤخرا أن حزب الله اللبناني كان يهاجم إسرائيل من مواقع قريبة من نقاط قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان.

وأفادت (يونيفيل)، يوم الأربعاء، بأن دبابة إسرائيلية أطلقت النار على أحد أبراج المراقبة التابعة لها في جنوب لبنان. جاء ذلك بعد أن تعرضت قوات حفظ السلام في لبنان لإطلاق النار عدة مرات قبل ذلك، مما أسفر عن إصابة أربعة جنود على الأقل. كما اقتحمت دبابات إسرائيلية بشكل قسري البوابة الرئيسية لأحد قواعد الأمم المتحدة في جنوب لبنان يوم الأحد.

يشار إلى أن قوات اليونيفيل تراقب المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان منذ عام 1978. وتم نشر أكثر من 10 آلاف جندي من أكثر من 50 دولة، بما في ذلك ألمانيا، في هذه المهمة.

وقوبلت الهجمات الإسرائيلية بإدانات من الولايات المتحدة، الداعم الرئيسي لها، ومن الأمم المتحدة.