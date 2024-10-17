جهاز غامض يثير شكوكًا وتساؤلات بعد ظهوره في خطبة خامنئي.. فما هو؟

وكالات

أثار جهاز أبيض اللون مثبت على إحدى المنصات، ظهر خلال خطبة للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، شكوك وتساؤلات حول ماهيته ومدى أهميته.

ورجّح خبراء أن يكون الجهاز الغامض، منظومة دفاعية تهدف إلى حماية المرشد الإيراني ضد أيّة تهديدات محتملة وخاصة الجوية، لافتين إلى أنه ربما يكون "سايلانت هانتر" الصيني المضاد للطائرات المسيرة صغيرة الحجم.

ويعد "سايلانت هانتر" أحد الأنظمة الدفاعية الصينية، التي تعتمد على أشعة الليزر عالية القدرة لإسقاط وتدمير المسيرات التي تحلق على ارتفاعات منخفضة.

بينما، قال مختصون آخرون، إن الجهاز هو منظومة "شن نونج" الصينية التي يتم إنتاج نسختين منها، موضحين أن النسخة التي ظهرت خلال خطبة خامنئي هي الطراز "شن نونج 300" الذي يستهدف المسيرات صغيرة الحجم.

ويعمل الجهاز الصيني على إطلاق شعاع ليزر نحو المسيرة، ما يؤدي إلى تعطلها على بعد يصل إلى 3 كيلومترات، أو تدميرها كليا على مدى 1.5 كيلومتر.

ويتميز "شن نونج 300" بدقة عالية في استهداف المسيرات صغيرة الحجم، وتكاليف تشغيله المنخفضة، غير أنه يعمل لفترة قصيرة من الزمن لا تتخطى 3 دقائق ونصف، كما أنه يعجز عن التعامل مع أكثر من هدف في آن واحد.