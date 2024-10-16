السفير الفلسطيني بالقاهرة: مصر هي السند والمدافع الأول عن حقوق شعبنا

القاهرة – (أ ش أ)

أكد سفير دولة فلسطين بالقاهرة السفير دياب اللوح، أن مصر هي السند والمدافع الأول عن حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى محورية الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال استقبال سفير دولة فلسطين بمصر لوفد برلماني من مجلسي النواب والشيوخ، في زيارة دعم وتضامن مع الشعب الفلسطيني وصموده على أرضه ومقاومته للعدوان الغاشم المستمر لأكثر من عام.

وثمن السفير دياب اللوح هذه الزيارة التضامنية والتي تتسق مع موقف الشقيقة الكبرى مصر ووقوفها إلى جانب القضية الفلسطينية، وحرصها على المطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني في كافة اللقاءات والمحافل الرسمية الدولية.

ونقل السفير، خلال اللقاء، تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس للنواب ومواقفهم الأصيلة المناصرة للشعب الفلسطيني والمتسقة مع الموقف المصري الرسمي الصلب في دعم ومناصرة الشعب الفلسطيني ومطالبات المجتمع الدولي بوقف العدوان الغاشم وتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني.

كما حيّا السفير الفلسطيني موقف مصر المتسق مع الموقف الفلسطيني في مواجهة مخططات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وإفراغ الأرض من سكانها الأصليين، والذي عبّر عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكثر من مناسبة.

وسلط السفير الضوء على الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني وتحركات القيادة الفلسطينية مع الدول الشقيقة والصديقة وكافة الأطراف الدولية لتحقيق الوقف الفوري والمستدام للعدوان على الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا وصولا إلى تحقيق السلام العادل والدائم، استنادا إلى حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد لإنهاء الصراع.

وأكد اللوح ضرورة تكاتف المجتمع الدولي للتدخل الـفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، وضرورة خلق أفق سياسي يؤدي إلى حل شامل ودائم يتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو وعاصمتها القدس، وذلك عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين استنادا لقرارات مجلس الأمن ومرجعيات عملية السلام والقانون الدولي، وإحقاق الحقوق غير القابلة للتصرف وعلى رأسها الحق في تقرير المصير، والاستقلال الوطني، وعودة اللاجئين الفلسطينيين.

من جهتهم، عبر النواب عن خالص العزاء في شهداء دولة فلسطين، مشيدين بنضالات وبطولات الشعب الفلسطيني الذي سطر طريق الحرية سعيًا إلى الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة الحقوق لأصحابها.

وأكد النواب أن مصر بكافة مكوناتها لن تترك الشعب الفلسطيني وحيدًا في هذا المنعطف التاريخيّ، وستستمر في تقديم كافة أشكال الدعم والإسناد للحقوق الوطنية الفلسطينية، ودعم تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية كضرورة واجبة لترتيب البيت الفلسطيني.