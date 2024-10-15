استشهاد 26 فلسطينيًا وإصابة العشرات بقصف إسرائيلي على غزة

غزة - (د ب أ)

استشهد 26 فلسطينيا، على الأقل، وأصيب العشرات بجروح منذ منتصف الليلة الماضية، جراء قصف إسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اليوم الثلاثاء، "استشهد 10 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، وفقد آخرون تحت الأنقاض، إثر قصف الاحتلال لمنزل في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس.

كما استشهد سبعة مواطنين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب عدة مواطنين بجروح، إثر غارة للاحتلال استهدفت منزلاً في حي الفخاري بخان يونس.

وطبقا للوكالة، "استشهد ستة مواطنين وأصيب ثمانية آخرون بجروح بقصف الاحتلال لمنزل شمال شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما استشهد مواطنان آخران وأصيب عدد آخر بجروح إثر قصف منزل شمال غرب مخيم النصيرات".

واستشهد مواطنان وفقد أكثر من 10 مواطنين تحت الأنقاض في غارات نفذها الطيران الإسرائيلي استهدفت مربعاً سكنياً في شارع الصناعة جنوب غرب مدينة غزة.

كما استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف محيط مسجد صلاح الدين بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

واستشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون بجروح، جراء قصف إسرائيلي لمنزل بمنطقة الفالوجا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما استشهد مواطن في قصف لمحيط مسجد النعمان وسط حي النزلة.

وناشدت عدة عائلات محاصرة إنقاذها بعد أن استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي منازلها في مخيم جباليا وبداخلها عدد من الجرحى والشهداء، ويمنع وصول الطواقم الطبية إليها.

وأفادت مصادر محلية بأن الطعام بدأ بالنفاذ من مناطق شمال قطاع غزة في ظل استمرار الحصار المطبق عليها لليوم الـ11 على التوالي، إضافة إلى شح في المياه وصعوبة بالغة في الاتصالات.